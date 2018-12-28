Zeka Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
34 dakika önce
Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2018 yılı 12. Yönetim Kurulu toplantısını Uşak'ta yaptı.
Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2018 yılı 12. Yönetim Kurulu toplantısını Uşak
'ta yaptı. Manisa
Valisi ve ZEKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Ahmet Deniz'in başkanlık ettiği toplantıya, Uşak Valisi Funda Kocabıyık
, Afyonkarahisar
Valisi Mustafa Tutulmaz
, Kütahya
Valisi Ömer Toraman ile Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Manisa illeri belediye başkanları, ticaret ve sanayi odaları başkanları katıldı.
Toplantı öncesinde konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz ajansın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
2019 yılı için hazırlanan çalışma programı ile ilgili gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı daha sonra basına kapalı olarak sürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:50 Kaynak: AA
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