Zekai Tahir Burak Hastanesi içindeki kreşten veliler çocuklarını tahliye etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zekai Tahir Burak Hastanesi içindeki kreşten veliler çocuklarını tahliye etti - Son Dakika

Zekai Tahir Burak Hastanesi içindeki kreşten veliler çocuklarını tahliye etti

7 saat önce

Doktor Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsündeki kreşte çocukları bulunan veliler, Tahran'dan Ankara'ya iniş yapan uçaktaki yolcuların korona virüsü şüphesiyle sevk edilmesi haberini aldıktan sonra tahliye için hastane kampüsüne geldi.

Zekai Tahir Burak Hastanesi içindeki kreşten veliler çocuklarını tahliye etti, System.String[]

Doktor Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsündeki kreşte çocukları bulunan veliler, Tahran'dan Ankara'ya iniş yapan uçaktaki yolcuların korona virüsü şüphesiyle sevk edilmesi haberini aldıktan sonra tahliye için hastane kampüsüne geldi.


Tahran - İstanbul seferini yapan TK 879 sefer sayılı yolcu uçağı, Ankara Esenboğa Havaalanı'na sabah saati 10.30 sıralarında iniş yapmıştı. Ankara'ya indirilen yolcular, İran'da görülen korona virüsü sebebiyle tedbir amaçlı karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirilmişti. Haberi alan veliler ise hastane kampüsünün içinde bulunan kreşe gelerek 3-5 yaş aralığındaki çocuklarını alandan tahliye etti. O esnada çocuklarını götürmeye gelen ailelerin hem kendilerine hem de çocuklarına maske taktıkları görüldü. Ayrıca hastane çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Hastanenin girişinde nöbet tutan güvenlik görevlilerinin de maske takarak sağlık önlemleri için azami suretle tedbir aldıkları gözlendi. - ANKARA

Tahran, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indirilen uçakta yer alan yolcu: Hiçbir sıkıntı yok
Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı İdlib gerginliği sonrası ABD'li generalden Türkiye'ye Rusya'ya karşı işbirliği çağrısı Emniyet Genel Müdürlüğü, Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığı iddialarına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 23:44:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zekai Tahir Burak Hastanesi içindeki kreşten veliler çocuklarını tahliye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]