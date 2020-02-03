Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumu - Son Dakika

Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumu

6 saat önce

Hastane odasında yapılan dezenfekte işlemleri AA Kameramanı Mesut Tankulu'nun anonsu AA Kameramanı Mesut Tankulu'ndan kan örneği alınması ANKARA - Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinden Ankara'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumu...

Hastane odasında yapılan dezenfekte işlemleri

AA Kameramanı Mesut Tankulu'nun anonsu

AA Kameramanı Mesut Tankulu'ndan kan örneği alınması ANKARA - Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinden Ankara'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumu takip ediliyor.

Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumu

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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