Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumu - Son Dakika

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Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumu
6 saat önce
Hastane odasında yapılan dezenfekte işlemleri AA Kameramanı Mesut Tankulu'nun anonsu AA Kameramanı Mesut Tankulu'ndan kan örneği alınması ANKARA - Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinden Ankara'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumu...
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:28 Kaynak: AA
Hastane odasında yapılan dezenfekte işlemleri
AA Kameramanı Mesut Tankulu'nun anonsu
AA Kameramanı Mesut Tankulu'ndan kan örneği alınması ANKARA - Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinden Ankara'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumu takip ediliyor.
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