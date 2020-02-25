Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne ambulansların girişi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne ambulansların girişi - Son Dakika

Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne ambulansların girişi

6 saat önce

Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne ambulansların girişi ANKARA - THY'ye ait uçakla İran'dan gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine naklediliyor.

Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne ambulansların girişi ANKARA - THY'ye ait uçakla İran'dan gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine naklediliyor.

Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne ambulansların girişi

Türk Hava Yolları, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:13 Kaynak: AA
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