Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne ambulansların girişi - Son Dakika

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Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne ambulansların girişi
6 saat önce
Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne ambulansların girişi ANKARA - THY'ye ait uçakla İran'dan gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine naklediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:13 Kaynak: AA
Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne ambulansların girişi ANKARA - THY'ye ait uçakla İran'dan gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine naklediliyor.
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