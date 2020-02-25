Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne ambulansların girişi (2) - Son Dakika

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Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne ambulansların girişi (2)
7 saat önce
Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne ambulansların girişi ANKARA - THY'ye ait uçakla gelen yolcu ve mürettebat, karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:52 Kaynak: AA
Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne ambulansların girişi ANKARA - THY'ye ait uçakla gelen yolcu ve mürettebat, karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledildi. (2)
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