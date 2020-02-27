Zekai Tunca 50'inci sanat yılını Bilecik'te kutladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Zekai Tunca 50'inci sanat yılını Bilecik'te kutladı - Son Dakika Magazin

Zekai Tunca 50'inci sanat yılını Bilecik'te kutladı

18 dakika önce

Bilecik Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği Sanatçısı Zekai Tunca ile "Ömürlük Şarkılar" adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Zekai Tunca 50'inci sanat yılını Bilecik'te kutladı, System.String[]

Bilecik Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği Sanatçısı Zekai Tunca ile "Ömürlük Şarkılar" adlı etkinlik gerçekleştirildi.


Bilecik Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Sanatçı Zekai Tunca 50'inci sanat yılını Bileciklilerle kutladı. Bilecik Halk Eğitim Merkezi ve Bilecik Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte sanatseverler, kültür ve kongre merkezini doldurdu.


Etkinlik sonunda konuşan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, sanatçı Zekai Tunca, Koro Şefi Çağrı Pala, koro ve orkestra üyelerine teşekkür etti. Bilecik'in kültürel ve sanatsal etkinliklere doyduğunu kaydeden Başkan Şahin, Sanatçı Zekai Tunca'nın 50'inci sanat yılını kutladı.


Sanatçı Zekai Tunca ise, Başkan Şahin'e kültürel ve sanatsal aktivitelere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, Bilecik'te olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.


Etkinlik, Başkan Şahin ve diğer katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Etkinliğe katılan vatandaşlar da büyük bir keyif aldıklarını belirterek, Başkan Şahin ve diğer paydaşlara teşekkür etti. - BİLECİK

Zekai Tunca, Bilecik, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
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