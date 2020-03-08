Zekeriya Alp: "Bu iddialarını ispatlamak zorundadır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zekeriya Alp: 'Bu iddialarını ispatlamak zorundadır' - Son Dakika

Zekeriya Alp: "Bu iddialarını ispatlamak zorundadır"

7 saat önce

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Gaziantep FK-Trabzonspor maçı sonrasında bordo-mavililerin yaptıkları açıklamaları üzüntüyle okuduklarını belirterek, kendilerine operasyon yapıldığını iddia edenlerin ortaya attıkları bu iddialarını ispatlamak zorunda olduğunu ve bu ve benzeri...

Zekeriya Alp:

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Gaziantep FK- Trabzonspor maçı sonrasında bordo-mavililerin yaptıkları açıklamaları üzüntüyle okuduklarını belirterek, kendilerine operasyon yapıldığını iddia edenlerin ortaya attıkları bu iddialarını ispatlamak zorunda olduğunu ve bu ve benzeri açıklamaları yapanlar hakkında da her türlü yasal işlemler başlatılacağını açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Süper Lig'de dün oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçı sonrasında bordo-mavililerin yaptıkları açıklamalara Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden cevap verdi.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçında yaşanan bir pozisyondan hareketle, Trabzonspor'un resmi internet sitesinde bir yöneticinin imzasıyla yayınlanan açıklamaları hayretle ve derin bir üzüntü ile okuduğunu belirten Alp, "Türk futbol ailesinin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde; hiçbir dayanağı olmayan, Türk futbolunun saygınlığını rencide edici, MHK ve hakemlerimizi hedef tahtası haline getiren, vicdanları yaralayan bu sözleri tasvip etmem asla mümkün değildir. Merkez Hakem Kurulumuz ve Türk hakemliği; hiçbir zaman iddia edildiği gibi bir sistemin, ahlaksızlığın ya da alçakça planların içinde olmamıştır ve olmayacaktır. Kimseye diyet borcumuz da yoktur. Kaldı ki, kendilerine operasyon yapıldığını iddia edenler, çamur at izi kalsın misali ortaya attıkları bu iddialarını ispatlamak zorundadır. Aksi takdirde bunun mutlak surette hukuki bir bedeli olmalıdır" diye konuştu.

"HER TÜRLÜ YASAL İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR"

Başkan Zekeriya Alp, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Gerek ben, gerek kurulum, gerekse hakemlerimizle ilgili ne tesadüftür ki genellikle kaybedilen puanlar sonrasında yapılan, tamamıyla art niyetli ve gerçek hedefini de bilmediğim, asılsız senaryolara artık bir son verilmelidir. Aklın, mantığın, sağduyunun hakim olduğu bir futbol ortamı için tüm paydaşlar sorumluluk duygusuyla hareket etmeli, aklıselim davranmalıdır. Bu nedenle; bu ve benzeri açıklamaları yapanlar hakkında, MHK Başkanı olarak ben ve adı geçen isimlerle birlikte her türlü yasal işlemler başlatılacaktır. Tek amacı hiçbir ayrım ve renk gözetmeksizin en adil ve tarafsız şekilde futbola hizmet etmek olan bizlerin onurlu ve dik duruşu hiçbir zaman değişmeyecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarım" şeklinde konuştu.

(İHA)

Merkez Hakem Kurulu, Zekeriya Alp, Trabzonspor, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ömer Sağıroğlu: "Biz 'yangın var' diyoruz, Zekeriya Alp de çıkıp 'vallahi ateşi ben yakmadım' diye...
Trabzonspor'dan Zekeriya Alp'in açıklamalarına sert tepki: Becerebildikleri tek şey satmaktır Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 22:28:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zekeriya Alp: "Bu iddialarını ispatlamak zorundadır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]