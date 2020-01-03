Zekeriya Alp Zorlu görüşmesinin detayını anlattı! Ali Koç'un sözleri... - Son Dakika
Son Dakika Spor Zekeriya Alp Zorlu görüşmesinin detayını anlattı! Ali Koç'un sözleri... - Son Dakika Spor

Zekeriya Alp Zorlu görüşmesinin detayını anlattı! Ali Koç'un sözleri...

6 saat önce

MHK Başkanı Zekeriya Alp, Süper Lig'de ilk yarının değerlendirildiği toplantıda VAR uygulamalarını değerlendirdi.

Zekeriya Alp Zorlu görüşmesinin detayını anlattı! Ali Koç'un sözleri..., System.String[]

MHK Başkanı Zekeriya Alp, Süper Lig'de ilk yarının değerlendirildiği toplantıda VAR uygulamalarını değerlendirdi.


Alp, gündeme oturan Zorlu'daki görüşme ile ilgili 'Adaletin mekanı olmaz' ifadelerini kullanırken Alanya maçının tekrar edilip edilmemesi konusunda da açıklamalar yaptı.


Zekeriya Alp, Zorlu'da görüşme hakkında "Zorlu'daki görüşmede benim bulunmamın sebebi, kamuoyuna yansıyan ve hakemlerle ilgili şikayetlere dair orada bulundum." şeklinde konuşurken Ali Koç'un kendisine 'İkna oldum, teşekkür ederim' dediğini aktardı.


Merkez Hakem Kurulu, Zekeriya Alp, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:36 
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