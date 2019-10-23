Son Dakika Haberleri: Zekeriya Altunok, KHK ile polislikten ihraç edildi, 16 hapis yattı, askere gitti şehit oldu
Son Dakika Dünya Zekeriya Altunok, KHK ile polislikten ihraç edildi, 16 hapis yattı, askere gitti şehit oldu

Zekeriya Altunok, KHK ile polislikten ihraç edildi, 16 hapis yattı, askere gitti şehit oldu

15 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Zekeriya Altunok'un FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 16 ay cezaevinde yatan eski bir polis memuru olduğu ortaya çıktı

Zekeriya Altunok, KHK ile polislikten ihraç edildi, 16 hapis yattı, askere gitti şehit oldu, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Zekeriya Altunok'un "FETÖ soruşturması" kapsamında meslekten ihraç edilen ve 16 ay cezaevinde yatan eski bir polis memuru olduğu ortaya çıktı.


Geçen şubat ayında Yargıtay'ın Altunok hakkında "ceza verilmesine gerek yoktur" kararı verdiği öğrenildi. Şehit için düzenlenen törene Altunok'un eşi iki çocuğu ile birlikte polis kıyafetiyle katıldı.

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Doğubeyazıt, Ağrı, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:58 
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