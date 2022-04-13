Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

13.04.2022 14:19
Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden ilahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, son yolculuğuna uğurlandı.

TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden ilahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, son yolculuğuna uğurlandı. Zekeriya Beyaz'ın ailesi gözyaşlarına boğulurken, çok sayıda seveni ve yakını da son görev için cenazede hazır bulundu.

İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 18 Mart'ta aspirasyon pnimonisi (yiyeceklerin, tükürüğün, mide sıvılarının veya mideden yemek borusuna geri çıkan maddelerin akciğerlere geçerek enfeksiyona sebep olması) nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alındı. Alzheimer tanısı da konulduğu öğrenilen Beyaz, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beyaz'ın hayatını kaybettiğini, oğlu Oğuzhan Beyaz sosyal medya hesabından duyurdu.

Zekeriya Beyaz'ın cenaze namazı öğle vakti Esenler Merkez Camii'nde kılındı. Beyaz'ın cenazesine yakınları ve sevenleri katıldı. Yakınları cenazede gözyaşlarına boğuldu. Beyaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Topkapı Kozlu Mezarlığı'na götürüldü.


Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı
Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı
Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı
Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı
Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı
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Zekeriya Beyaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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