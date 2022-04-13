ZEKERİYA BEYAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

ZEKERİYA BEYAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

13.04.2022 15:07

TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden ilahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, son yolculuğuna uğurlandı.

TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden ilahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, son yolculuğuna uğurlandı. Zekeriya Beyaz'ın ailesi gözyaşlarına boğulurken, çok sayıda seveni ve yakını da son görev için cenazede hazır bulundu.

İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 18 Mart'ta aspirasyon pnimonisi (yiyeceklerin, tükürüğün, mide sıvılarının veya mideden yemek borusuna geri çıkan maddelerin akciğerlere geçerek enfeksiyona sebep olması) nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alındı. Alzheimer tanısı da konulduğu öğrenilen Beyaz, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beyaz'ın hayatını kaybettiğini, oğlu Oğuzhan Beyaz sosyal medya hesabından duyurdu.

Zekeriya Beyaz'ın cenaze namazı öğle vakti Esenler Merkez Camii'nde kılındı. Beyaz'ın cenazesine yakınları ve sevenleri katıldı. Yakınları cenazede gözyaşlarına boğuldu. Beyaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Topkapı Kozlu Mezarlığı'na götürüldü.

ZEKERİYA BEYAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ZEKERİYA BEYAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ZEKERİYA BEYAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YORUMLAR
500
Zekeriya Beyaz'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu Zekeriya Beyaz'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu Hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz'ın ölüm nedeni belli oldu Hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz'ın ölüm nedeni belli oldu 84 yaşında aramızdan ayrılan Zekeriya Beyaz'ın ölüm nedeni belli oldu 84 yaşında aramızdan ayrılan Zekeriya Beyaz'ın ölüm nedeni belli oldu

Zekeriya Beyaz, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZEKERİYA BEYAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:57 Brezilya'yı karıştıran iddia! Savunma Bakanlığı 60 adet penis implantı ve 35 bin doz cinsel güç artırıcı hap satın aldı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
15:43 Kara Tahta dizisinde bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
15:26 Kıvanç Tatlıtuğ "Oğlunuzun adı neden "Kurt " olacak?" sorusunu yanıtladı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
15:25 CHP Sözcüsü'nden bomba gaf: Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız
15:22 Putin'i sinirlendirecek gelişme! Finlandiya'nın ardından İsveç de NATO üyeliği için adım attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 16:13:15. #1.12#
SON DAKİKA: ZEKERİYA BEYAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement