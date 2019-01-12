Son Dakika Haberleri: Zekeriya, Otomobilde Ölü Bulundu

Zekeriya, Otomobilde Ölü Bulundu

1 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde işsiz Zekeriya Akhan (23), park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu.

Zekeriya, Otomobilde Ölü Bulundu, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde işsiz Zekeriya Akhan (23), park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu. Akhan'ın ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı belirtildi.

Fatih Mahallesi'nde park halindeki otomobilin içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polisi aradı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede gencin Zekeriya Akhan olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Akhan'ın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zekeriya Akhan'ın vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belli olacağı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:13 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor Bakmaya Korkulan 'Cenaze' Meslekleri Oldu

Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti Genç Adam, Kooperatif Müdürü Olan Babasını 6 Yerinden Bıçakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 20:26:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zekeriya, Otomobilde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]