Zekeriya Öz'ün Kasası" Olduğu İddia Edilen Avukatın Fetö Davası

Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya O¨z'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından kars¸ılandıgˆına ilis¸kin Ali Ağaoğlu'ndan belge istediği ve Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklu olarak yargılandığı davada,...

Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya O¨z'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından kars¸ılandıgˆına ilis¸kin Ali Ağaoğlu'ndan belge istediği ve Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklu olarak yargılandığı davada, adli kontrolle tahliyesine hükmedildi.



İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tayfun Aktaş ve avukatları katıldı.



Duruşma mahkemeye gelen evrakın okunmasıyla başladı. Daha sonra bir önceki celse dinlenilmesine karar verilen tanığın ifadesi alındı.



Tanık ifadesinin ardından talepleri alınan cumhuriyet savcısı, mahkemeye gelen evrak ve tanık beyanlarına ilişkin bir diyeceklerinin bulunmadığını belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.



Daha sonra söz alan sanık Tayfun Aktaş, Zekeriya Öz'ü tanımadığını dolasıyla onun "kasası" da olmadığını savunarak, "O beleşçi biri (Zekeriya Öz) yurt dışına kaçıyor. Ben ise Türkiye'ye dönüyorum. Adımın Zekeriya Öz ile anılmasını istemiyorum. 33 aydır tutukluyum. Tutukluluğumu gerektirecek bir durum kalmadı. Türkiye'de en çok vergi veren avukatım, bunu söylemekten çekiniyordum ama artık söylüyorum. Ben ve ailem tüm kurum ve kurumlarca araştırıldı. Hakkımızda bir şey bulunamadı." dedi.



Kaçma şüphesinin bulunmadığını, devletin parasıyla okuduğunu belirten sanık Aktaş, "Dünün mağduru, bugünün mağruru, yarının mağduru olmasın. Bu döngü bitsin artık, bu ülke sürekli bunu yaşıyor. Bunun yaşanmamasını istiyorum. Şahsen, bu davadaki savcı ve hakimlere hakkımı helal ederek başlamak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tayfun Aktaş'ın adli kontrol ile tahliyesine karar verdi. Heyet, adli kontrol kapsamında sanık Aktaş'ın İstanbul'u terk etmemesi ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmederek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgütün yargı alanındaki kumpaslarında kilit rol oynayan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihrac¸ edilen eski savcı Zekeriya O¨z'u¨n Dubai tatilinin masraflarının sanık Tayfun Aktaş tarafından kars¸ılandıgˆına ilis¸kin belge almaları ic¸in Aktaş ile bazı kişileri, iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladıgˆı belirtiliyor.



Aktaş'ın aynı zamanda "Zekeriya O¨z'u¨n kasası" konumunda oldugˆunun da ileri sürüldüğü ifade edilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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