ZEKERİYA ÖZ'ÜN DUBAİ TATİLİ DAVASINDA MÜTALAA AÇIKLANDI - Son Dakika

ZEKERİYA ÖZ'ÜN DUBAİ TATİLİ DAVASINDA MÜTALAA AÇIKLANDI
02.12.2020 15:13
YURT dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün "kasası" olduğu, Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı kişilerden olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın 15 yıla kadar hapsi istendi.
YURT dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün "kasası" olduğu, Öz'ün Dubai
tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için iş adamı Ali Ağaoğlu
'nun ofisine yolladığı kişilerden olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın 15 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul
34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Tayfun Aktaş ile avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında "Silahlı terör örgütü üye olma" suçundan sanık Aktaş'ın 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanık mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
İDDİANAME
İddianamede, örgütün yargı alanındaki kumpaslarında kilit rol oynayan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının sanık Tayfun Aktaş tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için Aktaş ile bazı kişileri, iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı belirtiliyor. İddianamede, sanık Aktaş'ın Zekeriya Öz'ün "kasası" konumunda olduğu öne sürülerek "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
- İstanbul
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