Zekeriya Ünal, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü oldu - Son Dakika

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine, Gediz Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Zekeriya Ünal atandı.

13 yıldır Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü vazifesini yürüten ve bir süre önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınan Zülkarni Yelmemez'in yerine atanan Ünal, 1973 yılında Almanya'da doğdu. İlköğrenimini Almanya'da, Gediz'de başladığı orta öğrenimini ise Kütahya'da tamamladı. 1992 yılında Kütahya İmam-Hatip Lisesi'nden ve 1997 yılında da Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.İki yıl Kütahya Özel Kırklar Kolejinde sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 1998 yılı Aralık ayında Gediz Altınkent İlköğretim Okulunda göreve başladı. Altınkent İlköğretim Okulunda 1998 - 2004 yılları arası sınıf öğretmenliği ve 2005 - 2009 yılları arası müdür yardımcılığı yaptıktan sonra; 2010 yılı Şubat ayında Gediz Yenigüney İlköğretim Okulu'na, 2011 yılı Temmuz ayında Gediz Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okuluna, 2014 yılı Eylül ayında da Gediz Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne kurum müdürü olarak atandı.19 Aralık 2007 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve 1 Ocak 2013-14 Haziran 2014 tarihleri arasında da Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde İl Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan Zekeriya Ünal; birçok sivil toplum örgütünde, toplum yararına çalışan derneklerde ve platformlarda kuruculuk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde de bulundu.

Ünal'ın yeni vazifesine önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi. - KÜTAHYA