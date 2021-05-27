Zeki Çelik: İtalya maçını kazanmak için oynayacağız

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sağ beki Mehmet Zeki Çelik, "İlk maçımız İtalya ile. Zor bir maç. En iyi şekilde o maça hazırlanıp kazanmak için oynayacağız" dedi.

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