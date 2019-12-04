Son Dakika › Spor › Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı oynadı, Lille kazandı! - Son Dakika Spor
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı oynadı, Lille kazandı!
6 saat önce
Lille, Ligue 1'in 16. hafta maçında Olimpik Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Lille, Ligue 1'in 16. hafta maçında Olimpik Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 68. dakikada Ikone kaydetti.
Lille'de Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Yazıcı ise 76. dakikada oyuna girdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:50
Manchester City, Burnley'yi 4 golle geçti Ersun Yanal: O zat-ı muhterem, aşağılıkça sözlerini 1 haftada ispat edecek Vedat Muriç'ten Deniz Türüç'e: Hadi başka kapıya Tolgay Arslan: Oynayamadığım için mutsuzum, geceleri uyuyamıyorum