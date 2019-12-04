Son Dakika Haberleri: Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı oynadı, Lille kazandı!
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Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı oynadı, Lille kazandı!

6 saat önce

Lille, Ligue 1'in 16. hafta maçında Olimpik Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı oynadı, Lille kazandı!, System.String[]

Lille, Ligue 1'in 16. hafta maçında Olimpik Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.


Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 68. dakikada Ikone kaydetti.


Lille'de Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Yazıcı ise 76. dakikada oyuna girdi.


Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Lyon, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:50 
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