Zeki İnsanlar Sıkılırsa

Zeki insanların canlarını sıkmamak lazım, çünkü canları sıkıldıkları zaman gerçekten ilginç şeyler ortaya koyuyorlar.

Zeki insanların canlarını sıkmamak lazım, çünkü canları sıkıldıkları zaman gerçekten ilginç şeyler ortaya koyuyorlar. Ben de sizler için yeni yılın son videosunu hazırladım. Umarım hoşunuza gider. Keyifli seyirler.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Vanlı Baba, Çocuklarıyla 2 Gün Uğraşıp 'Kardan Canavar' Yaptı

Sibel Can ve Kızı Melisa'nın Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı

Şeyma Subaşı'na Kötü Haber! Bakanlık Süresiz Nafaka İçin Harekete Geçti