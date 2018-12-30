Zeki İnsanlar Sıkılırsa
1 saat önce
Zeki insanların canlarını sıkmamak lazım, çünkü canları sıkıldıkları zaman gerçekten ilginç şeyler ortaya koyuyorlar.
Zeki insanların canlarını sıkmamak lazım, çünkü canları sıkıldıkları zaman gerçekten ilginç şeyler ortaya koyuyorlar. Ben de sizler için yeni yılın son videosunu hazırladım. Umarım hoşunuza gider. Keyifli seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:06 Kaynak: Youtube
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