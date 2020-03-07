Zeki Murat Göle: "Bize yakışmayan bir sonuç" - Son Dakika
Son Dakika Spor Zeki Murat Göle: 'Bize yakışmayan bir sonuç' - Son Dakika Spor

Zeki Murat Göle: "Bize yakışmayan bir sonuç"

6 saat önce

Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle, 2-2'lik Denizlispor maçı sonrası, "Bize yakışmayan bir sonuç. Fenerbahçe'nin sevinmeyeceği bir durum oldu.

Zeki Murat Göle:

Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle, 2-2'lik Denizlispor maçı sonrası, "Bize yakışmayan bir sonuç. Fenerbahçe'nin sevinmeyeceği bir durum oldu. Ama oyuncularımız terinin son damlasına kadar mücadele ettiler. Onları tebrik ediyorum" dedi.


Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Ersun Yanal'ın ayrılığından sonra takımın başında maça çıkan Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle, mücadele sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Maça istedikleri planda başlayamadıklarını belirten Göle, "Maça iyi başlayamadık. İstediğimiz sertliği uygulayamadık. 10. dakikadan sonra dengeyi kurduk ve gol geldi. Her şey yolunda gidiyordu ama penaltı ve kırmızı karttan sonra dengeler terse döndü. İkinci yarı daha istekli ve kompakt oynadık. İkinci yarının ilk 15 dakikasında rakik kalede tehlikeler de bulduk ama bunu sürdüremedik. Bundan sonra Denizlispor oyuna hakim oldu ve golü buldu. Mücadelenin son 10 dakika reaksiyon verdik. Bize yakışmayan bir sonuç. Fenerbahçe'nin sevinmeyeceği bir durum oldu. Oyuncularımızın ikinci yarı vermiş olduğu reaksiyon üst düzeydi. Terlerinin son damlasına kadar mücadele ettiler. Bu açıdan oyuncuları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Denizlispor, Fenerbahçe, Göle, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" diye bağırdı
Metin Tekin: Fenerbahçe son dakika golüne bu kadar sevinemez Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra serveti 150 milyon dolar eridi Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlandı

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 05:16:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeki Murat Göle: "Bize yakışmayan bir sonuç" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]