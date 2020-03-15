Zeki Murat Göle: "Çok büyük utanç duyuyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Zeki Murat Göle: 'Çok büyük utanç duyuyorum' - Son Dakika Spor

Zeki Murat Göle: "Çok büyük utanç duyuyorum"

30 dakika önce

- Zeki Murat Göle: "Çok büyük utanç duyuyorum" Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle, Fenerbahçe ruhunu hiçbir şekilde sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Ben kendi açımdan bundan çok büyük utanç duyuyorum ve üzülüyorum" dedi.

- Zeki Murat Göle: "Çok büyük utanç duyuyorum"

KONYA - Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle, Fenerbahçe ruhunu hiçbir şekilde sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Ben kendi açımdan bundan çok büyük utanç duyuyorum ve üzülüyorum" dedi.

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Antrenör Zeki Murat Göle, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın psikolojik durumundan bahseden Antrenör Göle, "Fenerbahçe ruhunu bu akşam hiçbir şekilde sahaya yansıtamadık. Ben kendi açımdan bundan çok büyük utanç duyuyorum ve üzülüyorum. Bu arada böyle bir oyun beklemiyordum. Maça gelecek olursak; ilk yarıda yüzde 68, ikinci yarıda 72 topa sahip olduk ama bunu her zaman topa sahip olmanın yeterli olmadığını gösteren bir maçtı. Sonuçta topa sahip olurken daha çok hareketli olmanız gerekiyor. Üçüncü bölgede daha çok üretmeniz gerekiyor. Biz açıkçası bugün hiçbir şey üretemedik. Ofansif ve defansif alanda da hiçbir şey yapamadık. Hiçbir şeyi doğru şekilde sahaya yansıtamadık. Psikolojik olarak tabii enerjimiz çok düşüktü. Mücadele gücümüz zayıftı. Karşımızda buna zıt olarak da çok dirençli ve mücadele gücü yüksek bir takım vardı. Konyaspor bu açıdan tebrik ediyorum. Zor bir süreç. Fenerbahçe'nin alışık olmadığı, tarihinde çok nadir rastlanan bir süreci yaşıyoruz. 8 maçtır kazanamıyoruz. Ama tarihte her zaman Fenerbahçe zorlukları aşmıştır. Bunları olumlu yöne çevirmiştir. İnşallah bu da en kısa zamanda gerçekleşecektir" dedi.

Zeki Murat Göle: Çok büyük utanç duyuyorum

Fenerbahçe, Konyaspor, Göle, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi

Son Dakika Haberleri
00:19 Diyarbakır'da tek ödüllü kız ragbi takımı
00:19 Bülent Korkmaz: "VAR sistemi hata yapmamalı"
00:10 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Bülent Korkmaz
00:08 Maçın ardından
00:06 Zeki Murat Göle: "Çok büyük utanç duyuyorum"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 00:37:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeki Murat Göle: "Çok büyük utanç duyuyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]