Son Dakika Haberleri: Zeki Müren 88'inci yaşında Bilecik'te anıldı
Son Dakika Güncel Zeki Müren 88'inci yaşında Bilecik'te anıldı - Son Dakika

Zeki Müren 88'inci yaşında Bilecik'te anıldı

6 saat önce

Yıllar önce hayatını kaybeden ve Türk Sanat Müziğinin en önemli temsilcilerinden olan Zeki Müren, 88'inci yaş gününde Bilecik'te TRT sanatçısı Ayfer Er'in seslendirdiği şarkılar ile anıldı.

Zeki Müren 88'inci yaşında Bilecik'te anıldı, System.String[]

Yıllar önce hayatını kaybeden ve Türk Sanat Müziğinin en önemli temsilcilerinden olan Zeki Müren, 88'inci yaş gününde Bilecik'te TRT sanatçısı Ayfer Er'in seslendirdiği şarkılar ile anıldı.


Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, sanat güneşi Zeki Müren şarkılarıyla anıldı. TRT sanatçısı Ayfer Er'in sahne aldığı etkinlik sonunda Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, sanatçı ve ekibine teşekkür ederek çeşitli hediyeler sundu.


"Çocuklarımıza Zeki Müren'i tanıtabilirsek o zaman iyi bir iş yapmış oluruz"


Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin konuşmasında ayrıca kültürel ve sanatsal anlamda yapılan çalışmaların önemine değinerek, "Belediyeler fiziki anlamda çalışma yapmalıdırlar. Zaten bu onların görevidir. Ancak bunun yanında kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirmek çok daha önemlidir bana göre. Örneğin bugün bir çocuğumuza Zeki Müren'i sorduğumuzda ona dair bir şeyler söyleyebiliyorsa o zaman iyi bir iş yapmış oluruz" dedi. - BİLECİK

Zeki Müren, Ayfer Er, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halk TV'nin iş insanı Cafer Mahiroğlu'na satıldığı iddia ediliyor
Şarkıcı Aslıhan Hünel klibindeki öpüşme sahnesini "Türk halkına saygımızdan" diyerek kaldırdı Canını hiçe saydı! Yanan otomobilden kayınvalidesini son anda kurtardı Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 16:59:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeki Müren 88'inci yaşında Bilecik'te anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]