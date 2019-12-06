Son Dakika Haberleri: Zeki Müren doğum gününde konserle anıldı
Son Dakika Kültür Sanat Zeki Müren doğum gününde konserle anıldı - Son Dakika

Zeki Müren doğum gününde konserle anıldı

6 saat önce

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, 88'inci doğum gününde Muğla'nın Bodrum ilçesinde konserle anıldı.

Zeki Müren doğum gününde konserle anıldı, System.String[]

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, 88'inci doğum gününde Muğla'nın Bodrum ilçesinde konserle anıldı.

"Sanat Güneşi" olarak tanınan merhum sanatçının doğum günü dolayısıyla, mal varlığını bağışladığı TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından anma etkinliği düzenlendi.

Özel bir okulun salonundaki etkinlikte, Bodrum Zeki Müren Sanat Derneği, konser verdi. Konserde, Zeki Müren'in yanı sıra farklı sanatçıların eserlerinin de aralarında yer aldığı Türk sanat müziği şarkıları seslendirildi.

Koro ve solo seslendirilen şarkılara izleyenler de zaman zaman eşlik etti. İki bölümden oluşan konser yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Koro şefi Ahmet Sabancı, konserle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2002 yılından itibaren Zeki Müren'i doğum gününde etkinlikle andıklarını söyledi.

Sabancı, Zeki Müren'i şarkılarını beraber söyleyerek andıklarını dile getirerek, "Dernek olarak onun müziği ile birlikte yardımseverliğini de yaşatmaya çalışıyoruz. TSK Mehmetçik Vakfı ve TEV onun mirasçıları. İki senedir onlarla Zeki Müren'i anma etkinliği içinde bulunuyoruz. Bundan da çok mutluyuz." dedi.

Zeki Müren, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medya, Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun
Ceren Özdemir'in arkadaşları, paylaştıkları video ile Ceren'in doğum gününü kutladı Polis memurunun down sendromlu öğrenciyle zeybek oynaması ilgi çekti Washinghton'daki uluslararası tanıtım etkinliğinde Amerikalılar, Türk simidi için kuyruğa girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 06:12:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeki Müren doğum gününde konserle anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]