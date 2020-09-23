Zeki Müren'in terzisi 'Sanat Güneşi'ni anlattı - Son Dakika

İZMİR'de 67 yıldır terzilik yapan Hacim Kulalı (81), 1965 yılında İzmir'de ilk kez sahne alan Zeki Müren'e krem rengi bir kostüm dikti. Kulalı, "Kemik renginde gabardin kumaştan şal yaka bir kostüm diktim. İki defa prova yaptık. Benim terzi dükkanım Agora'daydı. Sokaklar çok dar olduğu için Zeki Müren oraya gelemedi. O nedenle provaları Efes Otel'de yaptık. Dükkanımın yerini değiştirmek istedim fakat mahalleli engel oldu. Daha rahat bir yere geçseydim Zeki Müren'e daha fazla kostüm dikebilirdim" dedi.İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İESOB) düzenlediği Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında bu yılın ahisi seçilen terzi Hacim Kulalı, İzmir'in en eski terzileri arasında gösteriliyor. Dükkanı Güzelyalı'da olan usta terzinin 67 yıllık meslek hayatında diktiği elbiselerden birini de Zeki Müren giydi. Zeki Müren'in ilk defa İzmir'de sahne almaya geldiği 1965 yılında kendisine kostüm diktiğini anlatan Kulalı, "Kostümsüz gelmiş ve bir kostüm lazımmış. Ona kemik renginde, şal yaka, gabardin kumaş bir kostüm diktim. İki provayı da Efes Oteli'nde yaptık. O zamanlar süslü kıyafetler giymezdi. Takım elbiseyle sahne alırdı. Benim dükkanım Agora'daydı ve sokaklar çok dardı. Oraya gelmesi çok zordu. Ben Gül Sokak'a taşınmak istedim fakat mahalleli beni çok sevdiğinden engel oldu. O nedenle Zeki Müren'e başka kostüm dikemedim. Saz ekibine diktim. Sanata çok değer veren bir kişiydi. Çok saygındı. Ben o zamanlar 25 yaşındaydım, beni provada hiç titretmedi. Ona kostüm dikmek bana çok mutluluk verdi. O bir rüzgardı. Bende güzel bir anı olarak kaldı. Allah bin bereket versin, çok parasını da kazandım saz ekibinden. Zeki Müren'in kariyerinin başlarıydı" diye konuştu.