'Zeki Müren'in öpücüğü' geliyor

"Neredesin Firuze" ve "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü" filmlerindeki ekibi Levent Kazak, Yusuf Eldeleklioğlu ile birlikte Haluk Bilginer'le " Zeki Müren'in öpücüğü" filmine imza atacak. Haberi Levent Kazak Twitter'da paylaştığı fotoğrafla duyurdu.