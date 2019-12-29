'Zeki Müren'in öpücüğü' geliyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Zeki Müren'in öpücüğü' geliyor - Son Dakika Magazin

'Zeki Müren'in öpücüğü' geliyor

6 saat önce

"Neredesin Firuze" ve "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü" filmlerindeki ekibi Levent Kazak, Yusuf Eldeleklioğlu ile birlikte Haluk Bilginer'le "Zeki Müren'in öpücüğü" filmine imza atacak.

'Zeki Müren'in öpücüğü' geliyor, System.String[]

"Neredesin Firuze" ve "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü" filmlerindeki ekibi Levent Kazak, Yusuf Eldeleklioğlu ile birlikte Haluk Bilginer'le " Zeki Müren'in öpücüğü" filmine imza atacak. Haberi Levent Kazak Twitter'da paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Haluk Bilginer, Levent Kazak, Zeki Müren, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:35 
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