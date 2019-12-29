'Zeki Müren'in öpücüğü' geliyor
6 saat önce
"Neredesin Firuze" ve "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü" filmlerindeki ekibi Levent Kazak, Yusuf Eldeleklioğlu ile birlikte Haluk Bilginer'le "Zeki Müren'in öpücüğü" filmine imza atacak.
"Neredesin Firuze" ve "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü" filmlerindeki ekibi Levent Kazak, Yusuf Eldeleklioğlu ile birlikte Haluk Bilginer'le " Zeki Müren'in öpücüğü" filmine imza atacak. Haberi Levent Kazak Twitter'da paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:35
Son Dakika Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nejat İşler ekranlara geri döndü Brezilyalı oyuncu Jessica May, yerli otomobili çok beğendi! Türk bayrağıyla paylaştı Yarışmadan elenen MasterChef Güzide iddialara ayet paylaşarak tepki gösterdi Behzat Ç'nin Ercüment'i Nejat İşler Çukur'a transfer oldu