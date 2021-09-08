Zeki Müren'li reklam olay yarattı! Tartışmalar büyüyor...

Oyuncu Çağlar Çorumlu, 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'i bir bankanın kredi kartının 20'nci yılı etkinlikleri nedeniyle çekilen reklam filminde canlandırdı.

Daha önce Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği "Arif V 216" filminde Zeki Müren'i oynayan ve başarılı bulunan Çağlar Çorumlu, bu sefer sosyal medyayı ikiye böldü.

Sanatçının hatırasına hakaret edildiğini öne süren Zeki Müren hayranları reklamın bir an önce yayından çekilmesini istedi. Twitter'da "trend topic" olan Çağlar Çorumlu hashtag'i altına yorum yapan sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı reklamı başarılı bulduğunu ifade etti.

Kendisi de reklam filminde oynamıştı

Zeki Müren, bir dönem komedyenlerin kendisini taklit etmesi üzerine şunları demişti:

"Neden rahatsız olayım? Taklitler aslını yaşatır." Nilgün Belgün ve Zafer Algöz de Sanat Güneşi'nin bu sözlerini hatırlatarak, Çağlar Çorumlu'ya destek verdi.

Belgün, "Zeki Müren reklamı kendisine saygısızlık mı oldu onu bilemem. Ben, onu tekrar hatırlattığı için mutlu oldum. Çağlar Çorumlu'yu da tebrik ederim, çok iyi canlandırmış. Taklitlerin aslını yaşattığına inanıyorum" dedi. Zafer Algöz de Sanat Güneşi'nin anısının yaşatıldığını söyledi: "Zeki Müren yaşasaydı, 'Tebrik ediyorum efendim' derdi. Alnından öperdi. Çünkü kendisi de reklam filmlerinde oynamıştı."

Mirasını bıraktığı kurumlara destek

Banka reklamda Zeki Müren'in hatırasına olan saygısını, sanatçının mirasını emanet ettiği, Türkiye'nin önemli kurumlarından Türk Eğitim Vakfı ve TSK Mehmetçik Vakfı'na destek olarak gösterdiğini belirtti.

'Anısına saygısızlık'

Çağlar Çorumlu'nun Zeki Müren'i canlandırdığı reklam filmi hakkında sosyal medya kullanıcılarının şu yorumları dikkat çekti:

Dark Angel: "Hakaret, küfür olmadığı ve sanatçıya gereken özen gösterildiği takdirde saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki reklamın sonunda gereken cevap da verilmiş. Beni ziyadesiyle mutlu etti."

Emek Gönenç: "Her reklam çıktığında 'Allah rahmet eylesin büyük sanatçıydı' diyoruz ailecek. Sanat Güneşi'mizi hatırlattığı için memnunum."

Barış Yarkadaş: "Zeki Müren'in anısına karşı saygısızlıktır. Bu saygısızlığı yapmaktan vazgeçmeli ve reklamı geri çekmelidir. Zeki Müren'i canlandıran Çağlar Çorumlu da bu saygısızlığa alet olmuştur. Her şey para değil Çorumlu…"

Melih Anık: "Reklam, Zeki Müren'e saygısızlıktır. 'Taklidi aslını hatırlatır' ile geçiştirilemez."

Ata Benli: "Reklamı ben tebessümle izledim."