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Zeki Müren şarkılarla anıldı

5 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Türk Sanat Müziği'nin güneşi Zeki Müren anıldı.

Zeki Müren şarkılarla anıldı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Türk Sanat Müziği'nin güneşi Zeki Müren anıldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, sanat güneşi Zeki Müren'in 19. ölüm yıldönümü dolayısıyla 'Bir Efsane Zeki Müren' adlı anma konseri düzenledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu'nun sahne aldığı konseri Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan ve çok sayıda Manisalı izledi. Zeki Müren şarkılarının sinevizyon gösterisi eşliğinde seslendirildiği gecede, sanatçının canlandırılması da yapıldı. Konser sonunda Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, koroyu tebrik ederek, Şef Aylin Eralp Demirbek'e çiçek takdim etti. - MANİSA

Zeki Müren, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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