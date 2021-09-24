Zeki Müren vefatının 25. yılında Bodrum'daki sanat müzesinde anıldı - Son Dakika

Türkiye 'nin farklı illerinden ilçeye gelenlerin töreni, müzenin girişinden takip ettikleri görüldü. Burada vatandaşlara lokma ikramında da bulunuldu.

Tören, Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ve Bodrum Belediyesinin resmi internet ve sosyal medya hesaplarından çevrim içi yayınlandı.

Zeki Müren'in Kumbahçe Mahallesi'nde müze olarak kullanılan evinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara kapalı olarak gerçekleştirilen mevlit töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren , vefatının 25. yılında Muğla 'nın Bodrum ilçesindeki evinde anıldı.

Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede

Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada

Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu

Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım