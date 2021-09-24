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Zeki Müren vefatının 25. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

Zeki Müren vefatının 25. yılında kabri başında anıldı

24.09.2021 12:16
Zeki Müren vefatının 25. yılında kabri başında anıldı, System.String[]

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren, vefatının 25. yılında Bursa'daki kabri başında anıldı.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren, vefatının 25. yılında Bursa'daki kabri başında anıldı.

"Sanat Güneşi"nin Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sade bir anma töreni düzenlendi.

Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner, törende yaptığı konuşmada, "Bugün vedasının 25. yılı ve halen büyük bir sevgi, saygı devam ediyor Zeki Müren'e. O, herkesin sanat güneşiyd, bizim güneşimizdi, dayımız, canımız, kanımızdı. Onun ailesi olmaktan son derece gururlu ve onurluyuz. Evrensel ve efsane bir sanatçıydı. Her zaman zirvede, bu hiç değişmedi." dedi.

Müren'in Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfına bağışları aracılığıyla gençlere ışık tuttuğunu belirten Güner, "Okuma imkanı olmayan gençlere ufak da olsa bir katkımız oldu. Bunun için de çok mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

Zeki Müren Kültür ve Sanat Derneği Başkanı İsmail Eren de Müren'in büyük bir sanatçı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin yegane Türk Sanat Müziği icracısı, şarkıları halen dillerde ve 300'ü aşkın bestesi, güftesiyle Türk Sanat Müziği'ne renk veren büyük bir sanatçı. Biz de onun hatıralarını tekrarlamak, tanıtmak ve devamını sağlamak için çalışıyoruz. Ailesiyle, akrabalarıyla bugün onu yad ettik. Ne mutlu bize, ne mutlu Zeki Müren'i sevenlere."

Törene katılan Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilcisi Ahmet Naci Bakırcı, Müren'in yeğeni Özlem Güner, sanatçı Zafer Sabuncu ve Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, sanatçının kabrine çelenk ve çiçek bıraktı.

Türk Eğitim Vakfı, Türk Sanat Müziği, Zeki Müren, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Zeki Müren vefatının 25. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeki Müren vefatının 25. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika
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