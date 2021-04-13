Zeki Uzundurukan'dan gündeme bomba gibi düşen iddia: Fatih Terim istifa edebilir
13.04.2021 20:43
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra hareketli saatler yaşanıyor. GS TV'de sarı-kırmızılı futbolcularla ilgili çok sert ifadeler kullanan Cengiz, "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" demişti. Bu sözler üzerine futbolcular bu akşam yapılacak antrenman öncesi Fatih Terim'e açıklamadan duydukları rahatsızlığı belirtti. Yorumcu Zeki Uzundurukan ise bu sözlerden sonra Fatih Terim'in istifa edebileceğini söyledi.
Süper Toto Süper Lig'de son 6 haftada yalnızca 5 puan alabilen Galatasaray'da camia içinde tansiyon yükseldi. Özellikle Mustafa Cengiz'in bugün yaptığı açıklamalardan sonra Fatih Terim ile futbolcuların arası yönetimle iyice açıldı. Yorumcu Zeki Uzundurukan bu yaşananlardan sonra Fatih Terim'in istifa edebileceğini dile getirdi.
"İSTİFA EDEBİLİR"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bugün yaptığı açıklamaları değerlendiren Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, "Mustafa Cengiz'in bu açıklamalarından sonra Fatih Terim istifa edebilir" dedi.
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