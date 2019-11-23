Son Dakika Haberleri: Zeki Yavru hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Spor Zeki Yavru hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Spor

Zeki Yavru hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Zeki Yavru hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Hava topu mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Denizlisporlu Zeki Yavru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Ligin 12. haftasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ikinci yarısında ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde rakibi ile çarpışan ve yerden kalkamayan Zeki Yavru, saha içinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa hastaneye götürüldü.


Zeki Yavru'nun sağlık durumu ile ilgili kulüpten henüz bir açıklama yapılmadı. - DENİZLİ

Denizlispor, Zeki Yavru, Rizespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim'den elini öpen Arda Turan için açıklama: Duygulandım
Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u yendi Fenerbahçe Obradovic ile anlaştı! Yıllık 3 milyon euro kazanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 00:13:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeki Yavru hastaneye kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]