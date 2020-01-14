Zeki Yavru: "Kupaya deplasmandan alabileceğimiz en iyi sonucu almak için gideceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Zeki Yavru: 'Kupaya deplasmandan alabileceğimiz en iyi sonucu almak için gideceğiz' - Son Dakika Spor

Zeki Yavru: "Kupaya deplasmandan alabileceğimiz en iyi sonucu almak için gideceğiz"

6 saat önce

Denizlispor'un başarılı savunma oyuncularından Zeki Yavru, lig kadar kupa sürecinin de kendileri için önemli olduğunu kaydederek, "Önceliğimiz bizim için lig. Yani daha önemli ama kupaya da deplasmandan alabileceğimiz en iyi sonucu almak için gideceğiz" dedi.

Zeki Yavru:

Denizlispor'un başarılı savunma oyuncularından Zeki Yavru, lig kadar kupa sürecinin de kendileri için önemli olduğunu kaydederek, "Önceliğimiz bizim için lig. Yani daha önemli ama kupaya da deplasmandan alabileceğimiz en iyi sonucu almak için gideceğiz" dedi.


Denizlispor, 16 Ocak Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.


İdman öncesi Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Zeki Yavru, hem kupa hem de ligde zorlu bir sürecin başladığına işaret ederek, "Zorlu bir süreç başlayacak, kısa bir zaman kaldı. Yarın yolculuk başlıyor. Tabii ki de bizim için iki kulvar da önemli. Önce kupaya gideceğiz. Sonuçta kadro olarak da çok derin bir kadroya sahip değiliz ama iki kulvarda da gidebildiğimiz kadar en iyi şekilde gideceğiz. Denizlispor camiasını temsil etmek için buradayız. Önceliğimiz lig, bizim için daha önemli ama kupaya da deplasmandan alabileceğimiz en iyi sonucu almak için gideceğiz. Sonrasında zaten Denizli'ye dönmeden İstanbul'a gideceğiz. Çünkü çok kısa bir süre var iki maç arasında. Herkes transfer yapmak istiyor ama bu yıllardır bilinen bir şey, devre arası transfer yapmak kolay değil. Artık şampiyonluk yarışları, Avrupa kupası hedefleri, kümede kalma hedefleri. Herkesin ikinci yarı bir hedefi var. Çok daha zorlu geçiyor, çok daha zorlu oluyor ikinci yarılar ama biz iyi puanla bitirdik, iyi sıralamayla bitirdik ilk yarıyı. İnşallah ikinci yarıyı da en iyi şekilde, en iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Türkiye Kupası, Denizlispor, Zeki Yavru, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Borsa İstanbul yılın en yüksek seviyesini gördü! Tarihi zirveye ramak kaldı
Medipol Başakşehir, Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı Ogenyi Onazi, Denizlispor ile el sıkıştı Sivasspor, Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 21:16:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeki Yavru: "Kupaya deplasmandan alabileceğimiz en iyi sonucu almak için gideceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]