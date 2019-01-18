Son Dakika Haberleri: Zekiler mi Aptallar mı Siz Karar Verin

Zekiler mi Aptallar mı Siz Karar Verin

2 saat önce

Zeki insanlarla ilgili serüvenimiz devam ediyor.

Zeki insanlarla ilgili serüvenimiz devam ediyor. Zekiler mi yoksa aptallar mı sizin karar vermenizi istiyorum dostlarım. Bu videoyu bir seri haline getirmeye karar verdim ve sizlerden görsel göndermenizi bekliyorum. Instagram üzerinden göderebilirsiniz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:06 Kaynak: Youtube

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