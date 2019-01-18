Zekiler mi Aptallar mı Siz Karar Verin
2 saat önce
Zeki insanlarla ilgili serüvenimiz devam ediyor.
Zeki insanlarla ilgili serüvenimiz devam ediyor. Zekiler mi yoksa aptallar mı sizin karar vermenizi istiyorum dostlarım. Bu videoyu bir seri haline getirmeye karar verdim ve sizlerden görsel göndermenizi bekliyorum. Instagram
üzerinden göderebilirsiniz
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:06 Kaynak: Youtube
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