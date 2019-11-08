Son Dakika Haberleri: Zelenski, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Çevik ile görüştü
Son Dakika Dünya Zelenski, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Çevik ile görüştü

Zelenski, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Çevik ile görüştü

6 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Yaşar Halit Çevik ile bir araya geldi.

Zelenski, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Çevik ile görüştü, System.String[]

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Yaşar Halit Çevik ile bir araya geldi. İkili, askeri birliklerin geri çekilmesi süreciyle ilgili durumu değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Yaşar Halit Çevik, ülkenin doğusunda askeri birliklerin geri çekilmesi süreciyle ilgili durumu değerlendirdi. Donbass bölgesindeki Zolotoye kasabası yakınlarında birliklerin geri çekildiğini belirten Zelenski, "Bunu tam zamanında ve güvenli şekilde tamamladık. Askerlere, AGİT'e ve yardımcı olan herkese minnettarız" dedi. Silahlı güçlerin geri çekilmesinin planlandığı diğer bölgeleri bizzat ziyaret ederek yerel halkın yaşam koşullarını yerinde incelediğini belirten Ukraynalı lider, "Herkes birliklerin bölgeden çekilmelerini bekliyor ve bundan memnunlar" diye konuştu. Zelenski, bölgedeki altyapı ve sağlık hizmetleri sorunlarının çözümüyle ilgili devlet kurumlarının çalışma yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

'BÖLGEDE CAN KAYIPLARI AZALIYOR'

Askeri birliklerin geri çekilme sürecinin yeniden başladığını belirten Yaşar Halit Çevik'in ise, süreçle ilgili Zelenski'ye bilgi verdiği belirtildi. Çevik'in ayrıca, temmuz ayında ikinci ateşkesin ilan edilmesinin ardından bölgede can kayıplarının azaldığını aktardığı kaydedildi.

Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı milislerin kademeli olarak silahlı birliklerini geri çekmelerinin ardından, Donbass krizinin çözümü için Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa arasında dörtlü bir zirve düzenlenmesi öngörülüyor.


Halit Çevik, Ukrayna, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:08 Kaynak: DHA
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