Zelenski: Azovstal'daki Sivillerin Tahliyesi Başladı - Son Dakika
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Zelenski: Azovstal'daki Sivillerin Tahliyesi Başladı

01.05.2022 18:20
Zelenski: Azovstal'daki Sivillerin Tahliyesi Başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Azovstal’daki sivillerin tahliyesinin başladığını duyurdu. Zelenksi, "Ekibimize minnettarım. Şimdi BM ile birlikte diğer sivillerin fabrikadan tahliyesi üzerinde çalışıyorlar" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Azovstal'daki sivillerin tahliyesinin başladığını duyurdu. Zelenksi, "Ekibimize minnettarım. Şimdi BM ile birlikte diğer sivillerin fabrikadan tahliyesi üzerinde çalışıyorlar" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, savaş bölgelerindeki sivillerin tahliyesine ilişkin bugün sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Zelenski'nin paylaşımı şöyle:

"Azovstal'daki sivillerin tahliyesi başladı. Yaklaşık 100 kişilik birinci grup, kontrol altındaki bölgeye gidiyor. Yarın onları Zaporijya'da karşılayacağız. Ekibimize minnettarım. Şimdi BM ile birlikte diğer sivillerin fabrikadan tahliyesi üzerinde çalışıyorlar."

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Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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