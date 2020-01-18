Zelenski, Başbakan'ın istifasını kabul etmedi: Bir şans daha veriyorum - Son Dakika
Son Dakika Dünya Zelenski, Başbakan'ın istifasını kabul etmedi: Bir şans daha veriyorum - Son Dakika Dünya

Zelenski, Başbakan'ın istifasını kabul etmedi: Bir şans daha veriyorum

6 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Başbakan Oleksiy Gonçaruk'un istifasını kabul etmediğini açıkladı.

Zelenski, Başbakan'ın istifasını kabul etmedi: Bir şans daha veriyorum, System.String[]

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Başbakan Oleksiy Gonçaruk'un istifasını kabul etmediğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından istifasını sunan Başbakan Oleksiy Gonçaruk'a 'bir şans daha verdiğini' söyledi.

Ukrayna Başbakanı Gonçaruk, kendisine ait olduğu iddia edilen ve Zelenski'ye yönelik eleştirilerde bulunulan ses kayıtlarının internete sızdırılmasının ardından, 'devlet başkanına karşı duyduğu saygı ve güvenle ilgili şüpheleri ortadan kaldırmak için' dün istifa kararı aldığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Gonçaruk ile bir araya gelen Zelenski, "Sizden istifa mektubu aldım. Size ve genç hükümetinize karşı kişisel yaklaşımımı biliyorsunuz. Toplumumuz için çok önenli olan bazı sorunların üstesinden gelebilirseniz, size ve hükümetinize bir şans daha vermeye karar verdim" dedi.

Ukrayna Başbakanı Oleksiy Gonçaruk'un, Ukrayna Merkez Bankası yetkilileri ve bazı bakanlarla bir araya geldiği görüşmede gizlice kaydedildiği iddia edilen ses kayıtları internete sızdırılmıştı. Sesi başbakanın sesine benzeyen bir kişinin, Zelenski'nin çok 'ilkel" bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi anlayışı olduğunu söylediği ses kayıtları ülke gündemine oturmuştu.

'SES KAYITLARINI SIZDIRANLAR BULUNSUN'

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Zelenski'nin, Başbakan Gonçaruk'un Merkez Bankası yetkilileri ve bakanlar ile bir araya geldiği toplantı sırasındaki konuşmaları kayda alan kişilerin en geç iki hafta içinde ortaya çıkarılması için talimat verdiği duyuruldu.


Merkez Bankası, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Rahşan Ecevit hayatını kaybetti
Ünlü isimler, Rahşan Ecevit için duygu dolu taziye mesajları paylaştı Merkez Bankası'ndan altın cinsi zorunlu karşılıklara düzenleme Temmuz 2019'da göreve gelen Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, tam bir faiz avcısı çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 18:35:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zelenski, Başbakan'ın istifasını kabul etmedi: Bir şans daha veriyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]