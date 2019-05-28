Zelenski, Cumhurbaşkanı olarak ilk ziyaretini Donbass'a yaptı
8 dakika önce
Ukrayna'da yeni seçilen devlet başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk ziyaretini Donbass bölgesine yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:33 Kaynak: DHA
Ukrayna'da yeni seçilen devlet başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk ziyaretini Donbass bölgesine yaptı.
Günü birlik ziyaret kapsamında Luhansk oblastında Schastya şehrini de ziyaret etti. Basın bürosundan yapılan açıklamada Zelenski'nin sıcak bölgelerdeki noktaları da ziyaret ederek görevli askerler ile görüştüğü belirtildi. Donbass, Rusya'nın desteklediği, bağımsızlıklarını ilan eden Novorossiya Federal Devleti ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında zaman zaman çatışmaların da yaşandığı bir bölge.
Oğuz Haksever'in, Mikrofonunun Açık Kalması Sonucu Erdoğan İçin Sarf Ettiği Sözler Akıllara Diğer Canlı Yayın Kazalarını Getirdi!
Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan'a övgü yağdırdı
Genç Şarkıcı Gabriel Diniz, Brezilya'da Düşen Uçakta Hayatını Kaybetti
Borç parayla kurduğu tandırda günde 500 ekmek üretip tanesini 1 liradan satıyor