Zelenski'den Rusya'ya müzakere ültimatomu: Ülkemizde referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekileceğiz - Son Dakika
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Zelenski'den Rusya'ya müzakere ültimatomu: Ülkemizde referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekileceğiz

23.04.2022 21:00

Ukrayna lideri Zelenski, Rusya-Ukrayna arasında barışın sağlanması için yürütülen müzakerelerle ilgili Moskova yönetimine ültimatom verdi. Zelenski, "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa Ukrayna, Rusya ile yapılacak herhangi bir müzakereden çekilecek" diyerek uyardı.

Rusya- Ukrayna savaşında 2 ay geride kalırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MASADAN ÇEKİLİRİZ"

Rusya-Ukrayna arasında yürütülen müzakerelerle ilgili konuşan Zelenski, "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa Ukrayna, Rusya ile yapılacak herhangi bir müzakereden çekilecek" ifadelerini kullandı.

PUTİN'E TOPLANTI TEKLİFİ

Zelenski yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir çağrıda bulundu. Zelenski, Putin'e çağrısında savaşı bitirmek için toplantı yapmayı teklif etti.

"ABD DIŞİŞLERİ BAKANI KİEV'E GELECEK"

Savaşı kazanmaları durumunda Avrupa'daki en güçlü ve tecrübeli ordulardan biri olacaklarını savunan Zelenski, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yarın Kiev'i ziyaret edeceğini de söyledi.

YORUMLAR
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Zelenskiy: 'Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna (Rusya ile yapılacak)... Zelenskiy: 'Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna (Rusya ile yapılacak)... Mariupol'de yeni toplu mezar Mariupol'de yeni toplu mezar

Volodimir Zelenskiy, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zelenski'den Rusya'ya müzakere ültimatomu: Ülkemizde referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekileceğiz - Son Dakika
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