Zelenski'den Rusya'ya müzakere ültimatomu: Ülkemizde referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekileceğiz - Son Dakika

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Putin çıldıracak! Hem sakladığı tank mezarlığı ifşa oldu hem de ölen asker sayısı sızdı

Rusya- Ukrayna savaşında 2 ay geride kalırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MASADAN ÇEKİLİRİZ"

Rusya-Ukrayna arasında yürütülen müzakerelerle ilgili konuşan Zelenski, "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa Ukrayna, Rusya ile yapılacak herhangi bir müzakereden çekilecek" ifadelerini kullandı.

PUTİN'E TOPLANTI TEKLİFİ

Zelenski yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir çağrıda bulundu. Zelenski, Putin'e çağrısında savaşı bitirmek için toplantı yapmayı teklif etti.

"ABD DIŞİŞLERİ BAKANI KİEV'E GELECEK"

Savaşı kazanmaları durumunda Avrupa'daki en güçlü ve tecrübeli ordulardan biri olacaklarını savunan Zelenski, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yarın Kiev'i ziyaret edeceğini de söyledi.