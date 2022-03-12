Zelenski'den savaş açıklaması: Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenski'den savaş açıklaması: Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir

12.03.2022 20:39

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Ukrayna lideri Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'da eşi benzeri görülmemiş kayıplar yaşadığının altını çizerek, "Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir. Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

"BİNLERCE ASKERLE KİEV'E GİRMEYİ PLANLIYORLAR"

Rus ordusunun Kiev'e girme ihtimalini değerlendiren Zelenski, "Şu anda Rusya mobilize ettiği binlerce askeri ve tankıyla gelirse Kiev'e girecekler. Biz bunu anlıyoruz. Eğer halı bombardımanı yaparak bu bölgenin tüm tarihi hafızasını, Kiev Knezliği ve Avrupa tarihini silmek istiyorlarsa Kiev'e girecekler." diye konuştu.

"UKRAYNA'DA DOST BULAMAYACAKLAR"

Zelenski, Rusya'nın bu durumda Ukrayna topraklarında asla bir "dost" bulamayacağına işaret ederek, "Amaç buysa buyursunlar gelsinler. Ancak bu durumda düşmanın bu topraklarda kendi başına, bizsiz yaşaması gerekecek, aramızda kesinlikle arkadaş bulamayacaklar." dedi.

"ANCAK HEPİMİZ YOK OLURSAK KİEV'E GİRERLER"

Rus ordusuna önemli zararlar verdiklerinin altını çizen Zelenski, "Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıplar yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir. Savaşın başlamasından bu yana düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı. Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Rusya, Vasilkov'u 6 füzeyle vurdu Rusya, Vasilkov'u 6 füzeyle vurdu ABD'li düşünce kuruluşu: Kiev'i kuşatan Rus ordusu ikmal için duraklama yapıyor ABD'li düşünce kuruluşu: Kiev'i kuşatan Rus ordusu ikmal için duraklama yapıyor

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenski'den savaş açıklaması: Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir - Son Dakika


Son Dakika
20:10 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Esra Ersoy'dan ilk açıklama geldi! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanıyordu
20:01 Trabzon'da otobüs yolcularına şaşırtan sürpriz! Kart okutanlar duydukları sese inanamadı
19:58 Birleşmiş Milletler açıkladı! Rusya Ukrayna savaşında son rakam 3 milyona geldi
14:14 İkinci el araç fiyatları uçtu, piyasalar durgunlaştı: Satış yapılamıyor
19:42 Son Dakika: Ülkemizde 12 Mart günü koronavirüs sebebiyle 132 kişi vefat etti, 20 bin 465 yeni vaka belirlendi
19:41 Denizli'de yaşayan moda tasarımcısı otomobilinde arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü!
19:21 İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle uyarıda bulundu: Trafiğe çıkmayın
19:14 Kılıçdaroğlu'ndan, İHA ve SİHA açıklaması: Erdoğan'dan önce ben destekledim
19:08 Süper Lig'de yeni bir krizden son anda dönüldü! Başkan takımı sahadan çıkarmak istedi
18:43 Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya da kaybedip kazanmama serisini 7 maça yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 20:45:36. #1.13#
SON DAKİKA: Zelenski'den savaş açıklaması: Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement