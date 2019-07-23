Son Dakika Haberleri: Zelenski'den Türk inşaat şirketlerine övgü
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Zelenski'den Türk inşaat şirketlerine övgü

1 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türk inşaat şirketlerinden övgüyle bahsetti.

Zelenski'den Türk inşaat şirketlerine övgü, System.String[]


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türk inşaat şirketlerinden övgüyle bahsetti.
Dnipro kentinde bir denetim sırasında yol inşaatlarındaki sorunlara değinen Zelenski, "Normal bir şirketle, mesela bir Türk şirketiyle çalışabilirsiniz. Bu işi onlara sipariş edin" dedi. Kara yollarının düzeltilmesi için talimat veren Zelenki, "Lütfen bu yolu nasıl yapacağımızı söyleyin. Mazeret üretmeyin. Türk şirketiyle çalışın" diye konuştu.
YABANCI YATIRIMCILARA ÇAĞRI
Zelenski ayrıca yabancı yatırımcılara Ukrayna'ya yatırımda bulunma çağrısı yaptı.
Yabancı yatırımcılara İngilizce olarak seslenen Zelenski, Ukrayna'da yabancı yatırımcılar için prosedürlerin basitleştirileceğini, iş ikliminin düzetileceğini ve altyapıya önem verileceğini söyledi.
Dünyanın farklı noktalarından yatırımcıları ülkesine yatırım yapmaya davet eden Ukraynalı lider, "Siz yatırımcıları, yatırımlarınız karşılığında inanılmaz getiriler sağlamaya davet ediyorum. Sizin başarınız bizim başarımız demek" dedi.
Zelenski, yabancı yatımcıların Ukrayna'da harcadıkları 'her doları koruma altına alma' sözü verdi.

- Kerem
Ukrayna, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:45 Kaynak: DHA
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