Zelenski'den yeni iddia: Rusya arkasında kanıt bırakmamak için ceset topluyor - Son Dakika

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusunun Buça'da yaptığı katliamdan sonra birçok kentin sokaklarından ve bodrumlarından öldürülen Ukraynalıların cesetlerini çıkarmaya çalıştığını iddia etti.

"CESETLERİ TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Zelenski, paylaştığı video mesajında, Buça'da gördüklerinden sonra dünyanın modern Rus devletine yönelik tutumunun değiştiğini belirtti. Söz konusu olaydan sonra Rus askerlerin işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığına işaret eden Zelenski, "Buça'dan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi. Öldürülen Ukraynalıları işgal altındaki bölgelerin sokaklarından ve bodrumlarından temizlemeye çalıştığı bilgisine sahibiz. Bu sadece kanıtları saklama girişimidir, başka bir şey değil. Ama başarılı olamayacaklar çünkü çok öldürdüler. Sorumluluktan kaçamazlar. Zaten binlerce vatandaşın kayıp olduğunu biliyoruz. " dedi.

Zelenski, objektif bir soruşturma, görgü tanıkları ve uydu gözetimi sayesinde Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki savaş suçlarını ortaya çıkaracaklarını ve hakikat arayışını sürdüreceklerini kaydetti.

YAPTIRIMLARI YETERLİ BULMADI

Bugün Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketini açıkladığını ve söz konusu yaptırımların ne kadar etkili görünmesine rağmen yeterli olmadığını vurgulayan Zelenski, "Rus bankacılık sisteminin uluslararası finanstan tamamen engellenmesi konusunda ısrar etmeye devam edeceğiz. Ayrıca demokratik dünyanın şu veya bu biçimde Rus petrolünü reddetmesini de sağlayacağız." diye konuştu.

"ACI VERİCİ YAPTIRIM PAKETİ VE SİLAH TEDARİKİ İSTİYORUZ"

Zelenski, savaşı durdurmak için daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizerek "Rusya'ya karşı acı verici bir yaptırım paketi ile gerçekten ihtiyacımız olan silah tedariki. Yoksa Rusya bunu Donbas'ta yeni bir kanlı dalga başlatma izni olarak görecektir." ifadesini kullandı.

"SAVAŞACAĞIZ VE GERİ ÇEKİLMEYECEĞİZ"

Bunun yanı sıra Zelenski, güvenli bölgelerde ekonomik faaliyetleri yeniden canlandırma kararı aldıklarını belirterek "Düşmanla sahada doğrudan çatışma tehdidinin olmadığı bölgelerdeki tüm topluluk liderlerini, ekonomik süreçleri yeniden başlatmak için insanların geri dönüp çalışmalarına gerekli olan her şeyi yapmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Karşı tarafın muharebe gücünü artırarak yeniden aktif taarruz operasyonları başlatmaya hazırlandığını aktaran Zelenski, "Savaşacağız ve geri çekilmeyeceğiz. Rusya ciddi anlamda barışı aramaya başlayana kadar kendimizi savunmak için tüm seçenekleri değerlendireceğiz." dedi.