Zelenski: İran'dan tazminat ve özür bekliyoruz - Son Dakika
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Zelenski: İran'dan tazminat ve özür bekliyoruz

6 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşürüldüğünün açıklanmasının ardından, "İran'dan suçluların cezalandırılmasını, tazminat ödenmesini ve resmi özür bekliyoruz" dedi.

Zelenski: İran'dan tazminat ve özür bekliyoruz, System.String[]

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşürüldüğünün açıklanmasının ardından, " İran'dan suçluların cezalandırılmasını, tazminat ödenmesini ve resmi özür bekliyoruz" dedi.

İran'ın, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının yanlışlıkla füze ile vurulduğunu itiraf etmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Zelenski, "İran'dan, suçluların cezalandırılmasına yönelik açık soruşturma yürütülmesini, cenazelerin ülkelerine gönderilmesini, tazminat ödenmesini ve diplomatik kanallardan resmi özür dilenmesini bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Zelenski ayrıca, olayın soruşturulması için İran'a gönderilen 45 kişilik Ukraynalı uzman ekibinin soruşturmanın adil yürütülmesine katkıda bulunmasına yönelik herhangi bir engelle karşılaşmamasını temenni ettiğini belirtti.


Ukrayna, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:38 Kaynak: DHA
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