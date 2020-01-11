Zelenski: İran tazminat ödeyecek ve sorumlular cezalandırılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zelenski: İran tazminat ödeyecek ve sorumlular cezalandırılacak - Son Dakika

Zelenski: İran tazminat ödeyecek ve sorumlular cezalandırılacak

6 saat önce

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, İran'ın başkenti Tahran yakınlarında düşen Ukrayna uçağı ile ilgili olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi yaptığını ifade ederek İran'ın Ukrayna'dan özür dilediğini ve tazminat ödemeyi kabul ettiğini söyledi.

Zelenski: İran tazminat ödeyecek ve sorumlular cezalandırılacak, System.String[]

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, İran'ın başkenti Tahran yakınlarında düşen Ukrayna uçağı ile ilgili olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi yaptığını ifade ederek İran'ın Ukrayna'dan özür dilediğini ve tazminat ödemeyi kabul ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Zelenski, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı görüşmenin ardından yayımladığı video konuşmasında, İran yönetiminin Ukrayna'dan ve Ukrayna halkından özür dilediğini, uçağın füzeyle vurulduğunu kabul ettiğini ve tazminat ödeyeceğini ifade ettiğini aktardı. Ukrayna yönetiminin olaydan sonra son derece etkin davrandığını dile getiren Zelenski, uçağın düşmesinin ardından Ukrayna'da farklı branşlardan en önde gelen 45 kişilik bir uzman ekibinin İran'a, olay mahalline giderek yoğun bir inceleme yaptıklarını ve böylelikle olayın nedenlerinin gizlenmesine imkan bırakmadıklarını söyledi. Ukrayna yönetiminin olayın ardından hem İran yetkilileriyle hem de dünyanın önde gelen ülkelerinin liderleriyle irtibata geçtiğine değinen Zelenski, bu sayede uluslararası toplumun da Ukrayna'nın yanında durduğunu ve bugünkü sonucun alınmasını sağladığını dile getirdi. Zelenski, bu konuda özellikle ABD, Kanada ve İngiltere liderlerine teşekkür ettiğini ifade etti.

"UKRAYNA DÜNYANIN HER YERİNDEKİ VATANDAŞINI KORUYACAKTIR"

Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Ukrayna'ya getirileceğini, böylelikle sevdikleriyle vedalaşma imkanına sahip olacağını dile getiren Zelenski, Ukrayna yönetiminin insan hayatı konusunda her türlü hassasiyeti göstereceğini, zira insan hayatının dünyadaki bütün devletler, hükümetler ve siyasetçiler için en temel öncelik olması gerektiğini ifade etti. Olayın ardından Ukrayna Başsavcılığı'nın olayda sorumluluğu olanlarla ilgili dava açtığını, Ukrayna yönetiminin olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödenmesi için gerekli adımları atmaya başladığını belirten Zelenski, "Burada bir kez daha ilan etmek istiyorum ki, biz Ukraynalılar'a sadece güvenlik duygusunu değil, aynı zamanda, bu gezegenin hangi köşesinde olurlarsa olsunlar onları koruyacağımız konusunda güven hissini yeniden kazandıracağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin açıklamaları


Cumhurbaşkanı, Ukrayna, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın füzeyle vurduğu uçakla ilgili eski Korgeneral Orhan Köse'den olay sözler: O uçakta ölmesi istenen birileri mi vardı?
Trump'tan bomba itiraf: Suriye'de sadece petrolü alan askerlerimiz var İran'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyor! İngiltere'nin İran Büyükelçisi gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri
05:36 Malezya, Pakistan ile palm yağı ticaretini genişletmeyi hedefliyor - Son Dakika
04:52 Malta'da iktidardaki İşçi Partisi'nin liderlik yarışını Robert Abela kazandı - Son Dakika
04:36 Libya'daki ateşkes başkent Trablus'ta havai fişeklerle kutlandı - Son Dakika
03:50 Aydın'da iki otomobilin çarpışması soncu 1'i çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika
03:04 Elazığ'da dolunayın görsel şöleni - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 05:38:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zelenski: İran tazminat ödeyecek ve sorumlular cezalandırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]