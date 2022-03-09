Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız - Son Dakika

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski , Rusya'nın devam eden askeri harekatına dair açıklama yaparak, Batı'ya yönelik 'uçuşa yasak bölge' talebini yineledi.
Zelenski , Kiev Bölgesi'ndeki tüm yerleşim birimlerinden 18 binden fazla kişinin, Sumi'den 3 bin 500 kent sakini ile 1600 öğrencinin tahliye edildiğini belirtti. Rusya'yla müzakereleri yürüten Ukrayna heyetinin gece Belarus'tan döndüğünü ve onların sunacağı raporu dinleyeceğini anlatan Zelenski , barış için sonraki turlara hazırlık yapacaklarını söyledi.
Ukrayna lideri, Kiev'in insani koridorların çalışması için elinden gelen her şeyi yapacağını ve Ukrayna ordusunun tüm koşulları sağladığını belirtti. Ayrıca Zelenski , Rusya'dan 'bağlantı' arayan Ukraynalı siyasetçilere karşı önlem alma sözü de verdi.
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