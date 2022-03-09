Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız - Son Dakika

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski , Rusya'nın devam eden askeri harekatına dair açıklama yaparak, Batı'ya yönelik 'uçuşa yasak bölge' talebini yineledi.

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Zelenski , Kiev Bölgesi'ndeki tüm yerleşim birimlerinden 18 binden fazla kişinin, Sumi'den 3 bin 500 kent sakini ile 1600 öğrencinin tahliye edildiğini belirtti. Rusya'yla müzakereleri yürüten Ukrayna heyetinin gece Belarus'tan döndüğünü ve onların sunacağı raporu dinleyeceğini anlatan Zelenski , barış için sonraki turlara hazırlık yapacaklarını söyledi.

"UKRAYNA ORDUSU GEREKLİ TÜM KOŞULLARI YERİNE GETİRİYOR"

Ukrayna lideri, Kiev'in insani koridorların çalışması için elinden gelen her şeyi yapacağını ve Ukrayna ordusunun tüm koşulları sağladığını belirtti. Ayrıca Zelenski , Rusya'dan 'bağlantı' arayan Ukraynalı siyasetçilere karşı önlem alma sözü de verdi.