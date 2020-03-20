Zelenski milyarderleri göreve çağırdı: Koronavirüsle mücadeleye 470 milyon dolar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Zelenski milyarderleri göreve çağırdı: Koronavirüsle mücadeleye 470 milyon dolar - Son Dakika Dünya

Zelenski milyarderleri göreve çağırdı: Koronavirüsle mücadeleye 470 milyon dolar

12 dakika önce

Koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek için önlemlerin giderek sıkılaştırıldığı Ukrayna'da, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ülkenin milyarderlerini de 'elllerini taşın altına koymaya' davet etti.

Zelenski milyarderleri göreve çağırdı: Koronavirüsle mücadeleye 470 milyon dolar, System.String[]

Koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek için önlemlerin giderek sıkılaştırıldığı Ukrayna'da, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ülkenin milyarderlerini de 'elllerini taşın altına koymaya' davet etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin en zengin isimleri ile başkanlık ofisinde bir araya gelerek koronavirüs önlemleriyle ilgili destek istedi. Rinat Ahmetov, İgor Kolomoyskiy gibi ünlü milyarderlerin de aralarında olduğu oligarklardan bu süreçte devlete destek olmalarını talep eden Ukraynalı lider, "Onlarla çok açık konuştum. 'Bu ülkeden uzun süre ekmek yediniz. Ülkeye yardım etme zamanını geldi' dedim" diye konuştu.

Devlet Başkanlığı Ofisi basın servisinden yapılan açıklamada Zelenski'nin, koronavirüsle mücadele amacıyla kurulması planlanan özel fon için toplam 12-13 milyar grivna (yaklaşık 470 milyon dolar) tutarında destek istediği, toplantıya katılan iş insanlarının da bu teklifi kabul ettiği belirtildi.

SHAKHTAR DONETSK BAŞKANINDAN 10,7 MİLYON DOLAR

Zelenski'nin bu çağrısının ardından, ülkenin en zengin ismi olan ve Shaktar Donetsk futbol kulübünün başkanı Rinat Ahmetov, koronavirüsle mücadele için Ukrayna hükümetine 300 milyon grivna (10,7 milyon dolar) bağışta bulunduğunu açıkladı.

Ukrayna'da şu ana kadar 26 kişide koranavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 3 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:26 Kaynak: DHA
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