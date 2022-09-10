Zelenski'nin Haluk Bayraktar'a taktığı devlet nişanı dünya medyasında

? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Bayraktar SİHA'ların üreticisi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı taltif etti. Haber, Ukrayna ve dünya gündeminde geniş yer buldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Kiev'de bir araya geldi. Zelenski, görüşme sırasında Baykar'a övgüde bulunarak Haluk Bayraktar'a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı taltif etti. Nişanının takdimini içeren videoyu dün akşam saatlerinde resmi hesabından paylaşan Zelenski 'Baykar fabrikasının Ukrayna'daki inşaatının detaylarını ve Ukrayna bileşenleri kullanılarak yeni malların üretilmesini tartıştık. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gücünü artırmaya yönelik desteğiniz ve kişisel katkınız için teşekkür ederiz!' ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR İŞLEMELİ VIŞIVANKA GÖMLEĞİ HEDİYE ETTİ

Haluk Bayraktar ise Zelenski'ye, üstünde Bayraktar'ın işlendiği Ukrayna'nın geleneksel işlemeli 'vışıvanka' gömleğinden hediye etti. Haluk Bayraktar'ın aldığı devlet nişanı, haber ajansları tarafından servis edilirken özellikle Ukrayna basınında geniş yer buldu. Ukrayna merkezli 'Kiev Independent' medya organı, Bayraktar SİHA'sının ülkede üretilmesini öne çıkartırken Ukrayna savunmasına ait haberleri ele alan devlet haber kanalı ise konuya geniş yer verdi.