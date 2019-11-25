Son Dakika Haberleri: Zelenski'nin ombudsmanı kazada yaralandı
Son Dakika Güncel Zelenski'nin ombudsmanı kazada yaralandı - Son Dakika

Zelenski'nin ombudsmanı kazada yaralandı

6 saat önce

Zelenski'nin Ombudsmanı kazada yaralandıUkrayna, (DHA)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Çocuk Haklarından Sorumlu Ombudsmanı Mykola Kuleba kullandığı otomobille kırmızı ışık ihlali yaparak karşıya geçmek istedi, ancak bu sırada sağ taraftan hızla gelen 2 minibüs, otomobile çarptı.

Zelenski'nin Ombudsmanı kazada yaralandı

Ukrayna, (DHA)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Çocuk Haklarından Sorumlu Ombudsmanı Mykola Kuleba kullandığı otomobille kırmızı ışık ihlali yaparak karşıya geçmek istedi, ancak bu sırada sağ taraftan hızla gelen 2 minibüs, otomobile çarptı. Kazada Kuleba, araçta bulunan 2 oğlu ve minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kiev bölgesine yer alan Chabany kasabasında dün yerel saat ile 1330 civarı meydana geldi. Kiev-Odessa otoyolundaki bir otomobilin sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaparak, karşıya geçmek istedi. Bu sırada sağ taraftan hızla gelen bir minibüs, karşıya geçmekte olan otomobilin ön tarafına çarparken, hızla gelen bir diğer minibüs de otomobile arkadan çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerel medyada, kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Çocuk Haklarından Sorumlu Ombudsmanı Mykola Kuleba (47) olduğu belirtildi. Kazada Kuleba ve 2 oğlunun yaralandığı, oğullarının durumunun ağır olduğu ve minibüslerden birinin sürücüsünün de hafif yaralandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Zelenski'nin ombudsmanı kazada yaralandı

Ukrayna, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aracının altında metrelerce sürükledi! Suriyeli sürücü can aldı
İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi Jet Fadıl Caprice Gold'a geldi, mağdurlar inşaata akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 02:17:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zelenski'nin ombudsmanı kazada yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]