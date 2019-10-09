Son Dakika Haberleri: Zelenski, türk iha'sını inceledi
Son Dakika Dünya Zelenski, türk iha'sını inceledi

Zelenski, türk iha'sını inceledi

1 saat önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 16'ıncı Uluslararası Silah ve Savunma Fuarı'nı ziyaret eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, fuar alanında incelemelerde bulundu ve Türk iş adamlarına başarılar diledi.

Zelenski, türk iha'sını inceledi, System.String[]

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 16'ıncı Uluslararası Silah ve Savunma Fuarı'nı ziyaret eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, fuar alanında incelemelerde bulundu ve Türk iş adamlarına başarılar diledi. Zelenski, Bayraktar TB-2 önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi.
Açılışı Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak'ın katılımıyla yapılan fuarın ikinci gününde fuar alanında incelemelerde bulunan Zelenski, ziyareti sırasında Baykar Holding Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından karşılandı. Türk şirketlerinin bulunduğu bölümde, Türk savunma sanayi ürünleri hakkında bilgi alan Zelenski, Türk firmalarını Ukrayna'da görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, Türk iş adamlarına başarılar diledi.
Fuarda sergilenen 'Bayraktar TB-2' ve yeni geliştirilen 'Akıncı' İHA'ları konusunda Haluk Bayraktar tarafından bilgilendirilen Zelenski, Haluk Bayraktar ile 'Bayraktar TB-2' önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Türk stantlarının katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü fuar 11 Ekim'de sona erecek.


Ukrayna, Kiev, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nusret Gökçe, İstanbul'un göbeğinde üstsüz koştu
İsmi verilmeyen Türk yetkili açıkladı: Sınırdaki beton bloklar kaldırıldı CNN Türk canlı yayını sırasında patlama oldu! Muhabir büyük panik yaşadı Suriye'den çekilme kararı sonrası Trump "çok gizli" toplantıya çağrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:44:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zelenski, türk iha'sını inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]