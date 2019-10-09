Zelenski, türk iha'sını inceledi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 16'ıncı Uluslararası Silah ve Savunma Fuarı'nı ziyaret eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, fuar alanında incelemelerde bulundu ve Türk iş adamlarına başarılar diledi. Zelenski, Bayraktar TB-2 önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılışı Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak'ın katılımıyla yapılan fuarın ikinci gününde fuar alanında incelemelerde bulunan Zelenski, ziyareti sırasında Baykar Holding Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından karşılandı. Türk şirketlerinin bulunduğu bölümde, Türk savunma sanayi ürünleri hakkında bilgi alan Zelenski, Türk firmalarını Ukrayna'da görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, Türk iş adamlarına başarılar diledi.

Fuarda sergilenen 'Bayraktar TB-2' ve yeni geliştirilen 'Akıncı' İHA'ları konusunda Haluk Bayraktar tarafından bilgilendirilen Zelenski, Haluk Bayraktar ile 'Bayraktar TB-2' önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türk stantlarının katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü fuar 11 Ekim'de sona erecek.