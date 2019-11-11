Son Dakika Haberleri: Zelenski: "Ukrayna'da yabancılara toprak satışı için referanduma gidilecek"
Son Dakika Dünya Zelenski: 'Ukrayna'da yabancılara toprak satışı için referanduma gidilecek'

Zelenski: "Ukrayna'da yabancılara toprak satışı için referanduma gidilecek"

6 saat önce

Ukrayna'da Türklerin de dahil olduğu çok sayıda yabancı yatırımcının merakla beklediği toprak reformuyla ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den önemli açıklama geldi.

Zelenski:

Ukrayna'da Türklerin de dahil olduğu çok sayıda yabancı yatırımcının merakla beklediği toprak reformuyla ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den önemli açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayımladığı görüntülü mesajda, Ukrayna'da yabancılara tarım arazilerinin satışının serbest bırakılması konusuna referandum ile karar verileceğini duyurdu.

Yakında parlamentoda görüşülecek olan yasa tasarısının, tarım arazilerinin satışının yalnızca Ukrayna vatandaşları için serbest bırakılmasını öngördüğünü belirten Zelenski, "Yabancı ülke vatandaşları ve ortakları arasında yabancılar olan şirketler, ancak referandumda halkın onay vermesi durumunda toprak satın alma hakkına sahip olacaklar" dedi.

UKRAYNALI ÇİFTÇİLERDEN PROTESTO

Ukrayna'da çiftçiler kısa süre önce 'Yabancılara toprak satışına hayır' sloganıyla parlamento önünde protesto gösterisi düzenledi. Bugün de ülke genelinde binlerce çiftçi yolları kapatarak, kamu arazilerinin satışının serbest bırakılması yönündeki girişimleri protesto etti.

Ukrayna'da bugün tarım arazilerinin satışı yasak. IMF'nin, Kiev'e sağladığı kredilerin devamı için öne sürdüğü şartlardan biri tarım arazilerinin satışına yönelik moratoryumun kaldırılması. Tarım arazileri satış yasağının iptalini öngören yasa tasarısının ilerleyen dönemde Ukrayna Parlamentosu'nda görüşülmesi bekleniyor.

20 BİN TÜRK YAŞIYOR

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da ikamet eden Türk vatandaşlarının sayısını 20 bin olarak açıklamıştı.


Ukrayna, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı
Taison'dan Dinamo Kiev maçındaki ırkçı tezahüratlara cevap Kaftancıoğlu'ndan koruma polislerinin geri çekilmesi hakkında açıklama: Demirden korksaydım trene binmezdim Tazminatını ödemeden işine son verdiği işçisinin başını yardı! Kanlar içinde kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 23:34:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zelenski: "Ukrayna'da yabancılara toprak satışı için referanduma gidilecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]