Zelenski: Ukrayna'nın AB üyeliği için kritik bir an - Son Dakika

? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam ve bu sabah Kiev sokaklarından halka seslenerek Kiev'de işinin başında olduğunu duyurdu. Zelenski ayrıca bu sabah yaptığı açıklamalarda Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine karar verilmesi için çok önemli ve kritik an olduğunu vurguladı.

Devlet Başkanı Zelenski akşam paylaştığı görüntülerde Ukrayna Devlet Başkanlığı yönetiminin, Başbakan Shmyal'in ve kendisinin Kiev'de görevleri başında olduğunu ifade etti. Zelenski 'Hepimiz buradayız, askerlerimiz burada, bu ülkenin vatandaşları burada. Bağımsızlığımızı, ülkemizi korumak için buradayız ve bunu yapmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Zelenski bu sabah erken saatlerde yine Kiev sokaklarından görüntü paylaşarak 'Ukrayna ordusunu teslim olmaya çağırdığı' iddialarını yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın karşısında bulunan Gorodetsky Evi'nin önünden konuşan Zelenski "Ben buradayım. Silah bırakmayacağız. Devletimizi savunacağız" dedi.

'UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİNE KARAR VERMEK İÇİN ÇOK KRİTİK BİR AN'

Zelenski 'Uzun süredir devam eden tartışmayı kesin olarak sonlandırmak ve Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için çok kritik bir an' diyerek Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le Ukrayna'ya yapılacak verimli destek konusunda görüştüklerini ifade etti.

'ORTAKLARIMIZDAN SİLAH VE TEÇHİZAT YOLDA'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu sabah telefonda görüştüğünü belirten Zelenski, silah ve askeri teçhizatın Ukrayna'ya doğru yola çıktığını duyurdu. Zelenski 'Ortaklarımızdan silah ve teçhizat Ukrayna yolunda. Savaş karşıtı koalisyon çalışıyor!' dedi.