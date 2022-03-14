Zelenskiy, 16 Mart'ta ABD Kongresine hitap edecek - Son Dakika
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Zelenskiy, 16 Mart'ta ABD Kongresine hitap edecek

14.03.2022 17:03
Zelenskiy, 16 Mart'ta ABD Kongresine hitap edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 16 Mart Çarşamba günü ABD Kongre üyelerine hitap edecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 16 Mart Çarşamba günü ABD Kongre üyelerine hitap edecek.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Kongre üyelerine bir mektup gönderdi.

Mektupta, "Ukrayna Devlet Başkanı, 16 Mart Çarşamba günü sabah 09.00'da Senato ve Temsilciler Meclisi ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap edecektir." ifadesine yer verildi.

Mektupta ayrıca, ABD'nin Ukrayna halkına verdiği desteğin süreceği vurgulandı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Zelenskiy, 16 Mart'ta ABD Kongresine hitap edecek - Son Dakika
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